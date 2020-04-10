Ухань, Китай, , 04:54 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, ни одного нового случая заражения коронавирусом COVID-19 в регионе не выявлено. Тем не менее, один человек скончался от инфекции.

Отметим, что провинция Хубэй является эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и самым пострадавших от нее регионом страны с наибольшим числом жертв. За прошедшие сутки в Китае выявлено 42 новых случая заражения COVID-19.