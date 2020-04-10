Магадан, Магаданская область, , 05:05 — REGNUM Северо-Восточное отделение Сбербанка передало штабу волонтёров Магаданской области по борьбе с коронавирусом тысячи средств индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сбербанк присоединился к акции взаимопомощи во время борьбы с распространением коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Банк отправил в регионы 700 тыс. защитных масок и 50 тыс. пар одноразовых перчаток для волонтёрских штабов.

Колыма получила по 5 тыс. масок и перчаток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на 10 апреля один официально подтверждённый случай коронавируса, два — под вопросом.