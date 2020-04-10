Петропавловск-Камчатский, , 05:03 — REGNUM Глава Камчатки Владимир Солодов создал именной канал в Телеграм Солодов. Brief для оперативного информирования жителей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый же пост — о главном вызове сегодняшнего дня: о коронавирусе.

«На Камчатке подтверждены ещё три случая коронавирусной инфекции. Все, кто контактировал с заражёнными, были выявлены и изолированы ещё до подтверждения диагноза», — сообщил Владимир Солодов.

В своем канале Солодов уже проинформировал читателей, что сегодня, 10 апреля, ответит на все вопросы в прямом эфире в Instagam.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный, «коронавирусный» телеграм-канал создал и оперативный штаб Камчатки по противодействию распространению инфекции.