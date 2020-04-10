Южно-Сахалинск, , 04:47 — REGNUM Сахалин и Курилы в пятницу, 10 апреля, провели региональное родительское собрание. Оно проводилось на площадке школы в Южно-Сахалинске, в зале было немного родителей в масках, губернатор, министр образования. Остальные участвовали онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На областном родительском собрании решали важные вопросы. Коронавирус изменил жизнь всех, в том числе и детей. Какие проблемы возникли с переходом на дистанционное обучение? Этот вопрос сегодня главный.

Родители из Невельска пожаловались, что получилось, скорее, самостоятельное обучение, нежели дистанционное — учителя просто присылают задания ученикам. Та же история в Поронайске, Северо-Курильске и других районах — «Сетевой город» виснет, со связью беда.

«Мы должны все проблемы вскрыть. Вскрытая проблема переводится в задачу, у этих задач должны появиться конкретные сроки решения. Чтобы легче было родителям, учителям, нашим детям», — сказал, обращаясь к участникам собрания, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что проблемы сегодня возникают у всех.

«Большого опыта нет в дистанционном обучении ни у родителей, ни у учеников, ни у учителей. Надо набраться терпения, помнить, что каждый ребёнок — личность, быть внимательными», — сказал глава островной столицы.

Довольно быстро на Сахалине решили проблему техническую — тем учителям, у которых дома не было компьютеров, выдали ноутбуки. Однако проблемы со связью порой сводят все усилия на нет — сети не выдерживают нагрузки.

Представители минкомсвязи региона сообщили, что сейчас готовят два новых продукта, которые позволят обеспечить устойчивую связь между учителем и учеником.

Подводя итоги собрания, Валерий Лимаренко поручил в кратчайшие сроки наладить все аспекты дистанционного обучения — от качества связи до обеспечения детей и учителей компьютерами.

Как сообщало ИА REGNUM, все школы Сахалина и Курил перешли на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.