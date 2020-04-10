Анадырь, , 04:34 — REGNUM Власти Чукотки рассмотрят вопрос досрочного завершения учебного года для каждой школы индивидуально, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве округа.

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«Решения будут индивидуальными для каждой школы или, возможно, даже параллели. Это будет зависеть от степени прохождения программы. Ориентировочно, решение по этому вопросу будет принято 25 апреля. Непосредственно завершение учебного года возможно в период с 1 по 20 мая. Каждая школа будет принимать это решение самостоятельно в согласовании с учредителем и департаментом», — сказал начальник департамента образования и науки Чукотки Андрей Боленков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах власти принимают решения о сроках учебного года, многие считают, что апрель ещё точно будет для школьников и педагогов учебным.