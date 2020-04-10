Пекин, , 04:13 — REGNUM Пекин выпустил план поддержки туристической сферы как нового драйвера роста экономики и строительство национального культурного центра, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Ожидается, что траты на туризм составят более 30% от общего потребления в Пекине уже к 2035 году, а национальный капитал планирует увидеть около 10 млн входящих туристов из-за рубежа к тому же году, говорится в планет.

В плане также отмечается, что Пекин намерен создать ряд крупных туристических проектов и влиятельных корпораций в данной сфере, оформив целый ряд новых туристических продуктов с применением современных технологий.

Туристическая отрасль Пекина продолжила стремительный рост в 2019 году. Всего 322 млн туристических поездок было сделано в город за прошедший год, что на 3,6% выше, чем годом ранее. Выручка отрасли выросла на 5,1% до 622,46 млрд юаней (около $88 млрд). В городе зафиксировано 3,77 млн входящих туристов из-за рубежа за прошедший год.