Ханчжоу, Китай, , 04:06 — REGNUM Xiamen Innovax Biotech Co. Ltd., являющаяся дочкой китайской компании Yangshengtang Group совместно с Сямэньским университетом заявили о сотрудничестве с британским фармацевтическим гигантом GlaxoSmithKline (GSK) в создании вакцины от нового коронавируса, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

По словам генерального директора Xiamen Innovax Гао Юнчжуна, GSK предоставит адъювантную систему, которая может использоваться для доклинических испытаний вакцины, разработанной Сямэньским университетом.

«Вместе с адъювантной системой AS03, вакцина-кандидат на основе рекомбинантных белков, как ожидается, покажет высокий уровень выработанного иммунитета, что отвечает срочной потребности в профилактике COVID-19», — отметил Гао.

Главный врач по вакцинам GSK Томас Бауэр заявил, что одним из их технологических преимуществ является то, что производимый ими адъювант может помочь повысить иммунный ответ организма при добавлении в вакцину, а при идеальной комбинации и вовсе вырабатывать более сильный и стойкий иммунитет, нежели лишь с использованием одной вакцины.