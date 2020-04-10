Вашингтон, 10 апреля 2020, 04:02 — REGNUM Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки на фоне пандемии коронавируса, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные соцопроса.
Согласно его данным, работу Трампа на посту президента одобряют 49% опрошенных. Против действующего американского лидера выступили 49% респондентом. Еще 2% воздержались от ответа.
Телеканал отмечает, что ранее рейтинг Трампа по соцопросам не превышал 48%. Fox News связывает рост популярности американского лидера с обеспокоенностью жителей США ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.