Сантьяго, , 03:58 — REGNUM Заболевание COVID-19 диагностировали у 20 сотрудников тюрем и 39 заключенных в Чили, 9 апреля сообщается на сайте чилийской тюремной службы.

Неделю назад в стране было зарегистрировано только четыре случая заражения коронавирусом среди исправительных учреждений — в тюрьме Пуэнте Альто на юге чилийской столицы.

Напомним, ранее власти Чили обнародовали план действий для тюрем в условиях распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Число случаев заболевания COVID-19 в Чили приблизилось к 6000