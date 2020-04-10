Владивосток, , 04:02 — REGNUM Перечень специализированных моек для санитарной обработки общественного транспорта и такси определили во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Провести дезинфекцию салонов и кузовов автомобилей теперь можно в 23 пунктах, расположенных в разных районах города.

Ранее во Владивостоке для контроля процесса дезинфекции общественного транспорта, было введено в действие специальное приложение, по которому сотрудники ДПС могли определить, прошло транспортное средство дезинфекцию, или нет.

«После дезинфекции работник пункта фотографирует государственный номер автомобиля и заносит информацию в базу данных через мобильное приложение. Такое же приложение установлено на телефоны у сотрудников Госавтоинспекции. Они могут ввести номер любого транспортного средства и посмотреть, когда оно проходило санитарную обработку, где и проходило ли вообще», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье усиливают меры по дезинфекции общественного транспорта.