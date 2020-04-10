Куньмин, Китай, 10 апреля 2020, 03:56 — REGNUM Полиция провинции Юньаннь на юго-западе Китая поймала двоих подозреваемых в контрабанде более чем 1200 единиц крокодиловой кожи, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.
Пограничная полиция Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции во время инспекции обнаружила 1213 единиц кожи крокодила 2 12 тканых мешках, спрятанных в грузовике, груженом фруктами.
Все контрабандные изделия и материалы были изъяты и переданы департаменту безопасности лесного хозяйства для проведения дальнейшего расследования.