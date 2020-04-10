Пекин, , 03:52 — REGNUM Власти Китая усиливают меры профилактики и борьбы с коронавирусом в приграничных районах страны, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в ведущей группе Китая по борьбе с COVID-19, принято решение перебросить больше ресурсов из внутренних районов Китая на приграничные, дабы сохранить резервы медицинских материалов на границе в портовых городах.

В связи со стремительным распространением коронавируса по всему миру, рабочая группа призвала резко сократить бессодержательные иностранные поездки и соответствующим образом организовать работу транспорта.