Якутск, , 03:51 — REGNUM На территории Ленского и Алданского районов Якутии, где зафиксировано три предварительно положительных результата тестов на коронавирус, объявлен режим самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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По указу главы Якутии Айсена Николаева, режим обязательной полной самоизоляции теперь будет не только в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах, но и ещё в Ленском и Алданском районах.

«Выявляются все люди, с кем были в контакте те, у кого выявлен предварительно коронавирус», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске Ринат Максютов сказал, что после пандемии новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но перейдёт в разряд сезонных заболеваний.