Пекин, , 03:45 — REGNUM Китай всегда придавал особую значимость качеству своей экспортной продукции и продолжит осуществлять все виды медицинских поставок, необходимых в борьбе и профилактике нового коронавируса, сообщил 9 апреля пресс-секретарь МИД Китая.

Согласно имеющимся данным, финские власти пожаловались 9 апреля на качество хирургических масок и респираторов, закупленных недавно в Китае. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил во время пресс-брифинга после проведения предварительного расследования, что маски были закуплены финской стороной у посредников и были задекларированы не как хирургические.

«Мы продолжим уточнять информацию», — заявил Чжао, добавив, что никому не следует делать выводы до завершения расследования.

Он также отметил, что все экспортёры должны предоставлять документацию, подтверждающую, что их продукция имеет сертификации качества и происхождения, дабы гарантировать их соответствие стандартам качества для тех сфер использования, в которых их намереваются употреблять.