Владивосток, , 03:42 — REGNUM Волонтёры из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета помогают персоналу медучреждений Владивостока в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета.

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В качестве волонтёров 15 студентов оказывают помощь младшему и среднему медперсоналу в детской поликлинике № 5, поликлиниках № 1 и № 4, а также в медицинском и реабилитационном центрах ДВФУ.

«Студенты помогают медицинскому персоналу в проведении термометрии и дезинфекции, ведении документации, а также участвуют в осмотре пациентов, вместе с ординаторами и врачами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье впервые коронавирус диагностирован у детей.