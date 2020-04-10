Якутск, , 03:36 — REGNUM В Якутии у жителей Ленского и Алданского районов выявлены предварительно положительные анализы на коронавирус. Пробы 10 апреля отправят в лабораторию Новосибирска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Известно, что 28 марта житель Ленского района прибыл из Армении через город Мирный. Двое жителей Алданского района прилетели из Киргизии. Все трое после прибытия находились на самоизоляции.

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что внёс изменения в указ о введении режима полной самоизоляции в Якутске, Жатае, Мирнинском и Нерюнгринском районах.

«Теперь такой режим будет действовать в Ленском и Алданском районах», — сказал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом.