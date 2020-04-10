Гонконг, Китай, 10 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Власти Китая поделились информацией о ситуации с новым коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.
По свежим данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) выявлено 973 подтвержденных случая заражения COVID-19, включая четырех погибших пациентов.
В САР Макао выявлено 45 подтвержденных случаев, в то время как на Тайване на текущий момент выявлено 380 подтвержденных случаев. Общее число заразившихся новым коронавирусом на материковой части Китая, меж тем, достигло 81 907.