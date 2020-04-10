Вашингтон, 10 апреля 2020, 03:30 — REGNUM Количество летальных исходов в США среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 16 129. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране составляет 452 852.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли пика распространения коронавируса.
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