Пекин, , 03:20 — REGNUM В общей сложности 85 переболевших новым коронавирусом было выписано из клиник Китая за прошедшие сутки, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 77 455 пациентов, переболевших COVID-19, было выписано из госпиталей Китая за все время эпидемии по выздоровлению.

На текущий момент в Китае выявлено 81 907 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 3336 человек скончались от опасной инфекции.

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