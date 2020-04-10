Пекин, , 03:17 — REGNUM В Китае зафиксировано еще 38 подтвержденных «импортных» случаев заражения коронавирусом, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 1141. Еще у троих человек выявлено подозрение на коронавирус.

Общее число выписанных из больниц пациентов с «импортным» коронавирусом в Китае достигло 408 человек, еще 733 пациента продолжают получать необходимое лечение в госпиталях. Из них 34 находятся в тяжелом состоянии. Смертей в этой категории больных не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае зафиксировано 42 новых случая заражения COVID-19