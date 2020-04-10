Панама, , 03:15 — REGNUM В Панаме зафиксировали 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба панамского минздрава.

Таким образом общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 2752. Также за 9 апреля количество летальных случаев от заболевания COVID-19 достигло 66.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля власти Панамы запретили жителям страны покидать свои дома в течение двух дней из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что жителям запретят выходить из дома 11 и 12 апреля.

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