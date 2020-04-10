Пекин, , 03:14 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 42 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Среди всех новых случаев, 38 оказались «импортными» и 4 — местными. Четыре местных случая выявлены в провинции Гуандун на юге страны и в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в количестве трех и одного соответственно.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, один человек за прошедшие сутки скончался от нового коронавируса в провинции Хубэй. Еще три случая подозрения на заражение COVID-19 выявлено у приезжих из-за рубежа.