Красноярск, , 03:15 — REGNUM В пятницу, 10 апреля, в Красноярске будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +3… +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 10 на 11 апреля ожидается до — 2 °C.

Скорость северного, северо-западного ветра 1−2 м/с (ночью — южного, юго-западного ветра 2 м/с). Давление — 752 мм рт. ст.

В субботу, 11 апреля, в Красноярске до +11 °C днём и около 0 °C ночью.

В воскресенье, 12 апреля, в Красноярске ожидается до +12 °C днём. Ночью до +1 °C.