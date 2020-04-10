Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.

Вице-президента США Майк Пенс, который также выступил перед журналистами, заявил, что в городах Нью-Йорк и Денвер, а также в штате Луизиана и ряде других регионов страны уже наблюдаются признаки улучшения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в США очень скоро стабилизируется.

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