Мадрид, , 02:49 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес не исключил продления режима самоизоляции до мая 2020 года, сообщает агентство Reuters.

По его словам, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Испании продолжает снижаться. При этом он не исключил, что режим самоизоляции придется продлить до конца апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля парламент Испании утвердил решение о продлении режима повышенной готовности до 26 апреля. По последним данным, в стране подтверждено более 150 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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