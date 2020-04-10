Ирвайн, США, , 02:25 — REGNUM Компания Blizzard предупредила геймеров, что её ежегодное большое мероприятие BlizzCon может не состояться в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 9 апреля сообщил журнал PC gamer.

Исполнительный продюсер BlizzCon Саралин Смит написала на сайте мероприятия, что она надеется на лучшее и ожидает, что компании всё же удасться провести фестиваль в сентябре 2020 года в Анахайме (штат Калифорния, США). Однако при этом она отметила, что прямо сейчас нельзя сказать что-то определённое по этому вопросу.

«Здоровье нашего сообщества, сотрудников и всех, кто помогает с шоу, является нашим главным приоритетом», — сказала Смит, добавив, что, возможно, пройдёт несколько месяцев, прежде чем организаторы поймут, как им стоит поступить.

Ранее из-за эпидемии коронавирса уже были отменены такие большие мероприятия индустрии видеоигр, как E3 2020, Game Developers Conference и Taipei Game Show. Организаторы некоторых форумов решили провести их в онлайн-формате.

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