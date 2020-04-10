Лондон, , 02:11 — REGNUM Власти Великобритании призывают жителей страны оставаться дома в дни Пасхи и воздержаться от посещения родственников и друзей из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

«Мы понимаем, что люди хотят проводить время с друзьями ил родственниками на Пасху, однако мы понимаем, что просим общество принести жертву во имя борьбы с болезнью», — заявила официальный представитель британского правительства.

По ее словам, лучший способ защитить родных и близких в эти дни — оставаться дома.

В то же время британскую полицию привели в режим повышенной готовности. Отмечается, что полицейские готовятся ловить нарушителей режима карантина.