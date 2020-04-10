Сантьяго, , 01:59 — REGNUM Новых 426 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Чили за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 5972. Также за сутки в Чили от коронавируса скончались 57 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля власти Чили решили не продлевать карантин на острове Пасхи, так как там не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако на острове Пасхи продолжит действовать комендантский час, как и по всей стране.

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