Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Инcайдеры сообщили, что в ближайшее время геймерам стоит ждать появления новостей о неком большом эксклюзиве для PlayStation 5. Об этом 9 апреля сообщил портал Comicbook.

Появившаяся информация касается проекта, о котором ходит множество слухов в последние месяцы — перезагрузки Silent Hill. Один из пользователей известого форума Reset Era сообщил, что Sony представит его в ближайшие месяцы.

Издание отмечает, что пока к новой информации об этой игре стоит относиться скептически, однако обращает внимание, что в последнее время она появляется очень часто.

Ранее инсайдеры сообщили, что Konami, PlayStation и Хидео Кодзима ведут переговоры по поводу возрождения так и не вышедшей игры PT по франшизе Silent Hill, над которой когда-то работал известный геймдизайнер.

В марте 2020 года компания Konami опровергла эти слухи, однако, когда журналисты задали ей ряд прямых вопросов, уклонилась от ответа.

Стоит отметить, что и сам Хидео Кодзима в апреле 2020 года в интервью журналистам вновь заявил, что он хочет создать игру в жанре ужасов, ещё раз подтвердив своё желание, о котором он впервые сказал в ноябре 2019 года.

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