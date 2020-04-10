Абу-Даби, , 01:50 — REGNUM Еще 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Объединенных Арабских Эмиратах за сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ОАЭ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 2990. В ведомстве отмечают, что среди новых пациентов — много граждан иностранных государств. Все они находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение.

Также за сутки в стране от COVID-19 скончались два человека. Общее число жертв коронавирусной инфекцией в ОАЭ достигло 14 с начала пандемии заболевания.