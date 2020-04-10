Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Сотрудники СМИ, присутствующие на встречах с президентом США Дональдом Трампом, обязаны регулярно сдавать экспресс-тесты на коронавирусню инфекцию, сообщает пресс-служба Белого дома 9 апреля на странице в Twitter.

Отмечается, что результаты тестов будут получать сразу перед началом брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля представитель администрации американского президента Джадд Дир заявил, что будут «всех, кто может оказаться в непосредственной близости» от Дональда Трампа и вице-президента США Майкла Пенса будут проверять на наличие коронавируса.

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