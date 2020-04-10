Москва, , 01:29 — REGNUM Двенадцать летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, 10 апреля сообщает пресс-служба столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Трое из умерших моложе 45 лет. Пациентка в возрасте 33 лет не обращалась в больницы и не была госпитализирована.

Во всех случаях имелись сопутствующие хронические болезни, в том числе и бронхит.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Санкт-Петербурге умерли две пациента с подтвержденным заражением коронавирусом. Причиной смерти обоих стала легочно-сердечная недостаточность.

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