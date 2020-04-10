Москва, , 01:26 — REGNUM В Москве ушли из жизни 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает 10 апреля столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У умерших был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирус.

По данным оперштаба, пациентам было от 33 до 87 лет. Младшая пациентка не обращалась за помощью в медучреждения, у 39-летнего и 42-летнего пациентов имелись проблемы с сердцем. У каждого были сопутствующие заболевания.