Ханты-Мансийск, 10 апреля 2020, 01:24 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции и отмены авиарейсов 25 жителей Югры не могут вылететь в Россию и сейчас вынужденно находятся за рубежом. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Перечислены лишь те, кто обратился к властям автономного округа, губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в том числе через социальные сети.
Отмечается, что с 18 марта по 9 апреля в правительство Югры поступило 43 сообщения от жителей автономного округа с просьбами о содействии в выезде из-за рубежа. Из них вернулись на сегодня в Россию 18 югорчан. Они проходят карантин в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.