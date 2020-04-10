Ханты-Мансийск, , 01:24 — REGNUM Из-за пандемии коронавирусной инфекции и отмены авиарейсов 25 жителей Югры не могут вылететь в Россию и сейчас вынужденно находятся за рубежом. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Перечислены лишь те, кто обратился к властям автономного округа, губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в том числе через социальные сети.

«С каждым из них установлен контакт, все — проинструктированы о необходимых действиях для возврата на территорию Российской Федерации. Принимаются все возможные меры скорейшего возвращения югорчан домой», — сообщает департамент.

Отмечается, что с 18 марта по 9 апреля в правительство Югры поступило 43 сообщения от жителей автономного округа с просьбами о содействии в выезде из-за рубежа. Из них вернулись на сегодня в Россию 18 югорчан. Они проходят карантин в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.