Ватикан, , 01:14 — REGNUM Папа Римский Франциск возглавит крестный ход перед Пасхой, который будет проводиться на площади перед собором Святого Петра в центре Ватикана, сообщает пресс-служба Святого престола.

Сообщается, что в этом году крестный ход пройдет впервые за 55 лет пройдет не у стен Колизея. Процессию будет возглавлять сам понтифик, а крест пронесут две группы из пяти человек. Первая группа будет состоять из представителей пенитенциарных учреждений Падуи, еще пять — работники здравоохранения в Ватикане.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля папа Римский Франциск назвал людей, использующих ситуацию с пандемией коронавируса для извлечения выгоды «институализированными Иудами современного мира». Он призвал молиться об обращении этих людей к Господу.

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