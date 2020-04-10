Редмонд, США, , 02:26 — REGNUM На борьбу с распространением нового коронавируса корпорация Microsoft направит $20 млн. Об этом 9 апреля сообщается на сайте компании.

В документе уточняется, что дополнительные средства выделяются в рамках программы Microsoft по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Учитывая срочность, компания мобилизуется для оказания помощи тем, кто находится на переднем крае исследований COVID-19 и «сосредотачивает свои усилия в пяти конкретных областях, где, по нашему мнению, данные, анализ и навыки наших исследователей данных могут оказать наибольшее влияние».

В списке приоритетных областей указываются: аналитика данных, лечение и диагностика, распределение ресурсов, распространение достоверной информации, научные исследования.

По мнению руководителя подразделения компании по научной работе Эрика Хорвица, обеспечение исследователей данными и вычислительными мощностями помогут смягчить воздействие пандемии.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши вычислительные ресурсы и опыт были направлены на расширение возможностей тех, кто работает в самых перспективных направлениях, включая усилия в области биомедицины, логистики, эпидемиологии и общественного здравоохранения», — приводятся в документе слова Хорвица.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 апреля в мире было зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших. За сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 82 837, что на более, чем девять тысяч превышает статистику на 8 апреля.

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