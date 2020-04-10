Хартум, 10 апреля 2020, 00:53 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Судане выросло до 15, говорится в отчете минздрава страны.
«Эпидемиологические отчеты минздрава подтверждают новый случай заражения коронавирусом, таким образом общее число увеличилось до 15», — говорится в заявлении.
Отмечается, что новый пациент — мужчина 40 лет, вернувшийся из поездки в Объединенные Арабские Эмираты. По данным министерства здравоохранения Судана, еще 238 человек находятся под подозрением на заболевание.