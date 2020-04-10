Алжир, , 00:25 — REGNUM Не менее 30 человек умерли от заболевания коронавирусной инфекцией в Алжире за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба алжирского минздрава.

Таким образом общее количество летальных исходов от заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 235. Также за сутки в Алжире выявили 94 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 1666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 апреля в Алжире было выявлено 1468 случаев заболевания COVID-19. Еще 5 апреля власти Алжира ввели комендантский час с трех часов дня до семи утра из-за угрозы распространения инфекции.

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