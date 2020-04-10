Мурманск, , 00:22 — REGNUM Большая часть зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Мурманской области — это люди молодого и среднего возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Так, 65% зараженных — люди от 18 до 45 лет, 23% — от 46 до 65 лет, 5% — от 66 до 80 лет, 7% — дети. Пациентов с коронавирусом старше 80 лет в регионе нет. Больше всего людей с SARS-CoV-2 выявлено в Кировско-Апатитской агломерации (21 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина — по версии следствия житель города Апатиты, который недавно вернулся с Кубы, мог стать виновником распространения вируса. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 44 человек. Пять человек выздоровели.