Даугавпилс, Латвия, , 00:20 — REGNUM Помощник председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко сообщила, что 9 апреля за систематическое избиение шестерых детей их мать была приговорена к девяти годам тюремного заключения и выплате денежной компенсации в размере 15 000 евро, пишет портал LSM.

Женщина признана виновной в нанесении побоев средней тяжести, пытках с использованием беспомощного положения жертв, насилии в отношении несовершеннолетних. Её муж, который также участвовал в регулярном избиении детей, но за время судебного процесса скончался.

Окончательный приговор — девять лет лишения свободы и последующий надзор в течение трёх лет. В пользу детей с осуждённой должна быть взыскана компенсация в размере 13 705 евро, судебные издержки государства составили 1295 евро. До вступления приговора в силу женщина находится под подпиской о невыезде.