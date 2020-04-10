Йошкар-Ола, , 00:04 — REGNUM В Марий Эл внесли изменения в закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории РМЭ». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Проблема очень актуальная. Возросло количество обращений на Станцию скорой помощи, мы даже имеем один летальный исход на почве чрезмерного употребления алкоголя», — отметил на заседании оперативного штаба глава региона Александр Евстифеев.

Глава республики добавил, что многие жители воспринимают нерабочие дни как праздник.

«Врачи называют коронавирус легочной чумой, и праздник во время «чумы» нам не нужен», — заявил руководитель региона.

Согласно внесенным изменениям, продажа алкоголя запрещена с 18:00 мск до 14:00 мск. То есть, жители республики смогут купить алкогольные напитки только днём — с 14:00 до 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, ставший первой российской территорией, которая ввела полный запрет на продажу алкоголя в период вынужденной самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса, спустя несколько дней отменил «сухой закон». Как только губернатор Александр Осипов получил информацию о росте «пьяных» преступлений в период нерабочих дней, он приостановил продажу спиртного на всей территории края. Однако в магазинах молниеносно начался ажиотаж. Позднее власти были вынуждены признать — сухой закон заменяют на ночное ограничение торговлей алкоголем. Продажу спиртного ограничили в Забайкалье с 9:00 до 18:00 до особого распоряжения.