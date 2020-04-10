Женева, Швейцария, , 00:01 — REGNUM Почти на 83 тысячи возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. Об этом 9 апреля сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск в мире было зарегистрировано 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших. За сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 82 837, что на более, чем девять тысяч превышает статистику на 8 апреля.

Больше всего заразившихся и погибших в Европе: здесь число выявленных случаев заражения инфекцией выросло на 39 442, а число умерших возросло на 3 877. Общее количество заразившихся и погибших в Европе составляет 759 661 и 61 516 случаев соответственно.

В Северной и Южной Америке было выявлено 454 710 случаев заражения, 14 775 человек умерли от последствий заболевания COVID-19.

Западно-Тихоокеанский регион, к которому относятся и Китай с Японией, находится на третьей позиции по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9 апреля там выявлено 115 852 заразившихся и 3 944 случаев летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ ожидает пика эпидемии коронавируса в ряде стран Африки в ближайшие недели.

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