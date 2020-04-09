Тирасполь, , 23:59 — REGNUM В Приднестровье готовятся запустить лабораторию по исследованию проб на коронавирус COVID-19. Как сообщил глава МВД ПМР Руслан Мова, для этих целей перестраивается лаборатория тираспольского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, передает ИА REGNUM.

«Она не совсем соответствовала тем требованиям, которые к подобным учреждениям предъявляют специалисты в области инфекционных заболеваний. В настоящее время мы в ускоренном варианте проводим ремонтные работы, устанавливаем специализированные фильтры, которых, к сожалению, в нашей республике нет, мы ждём их поступление со дня на день», — сообщил Мова.

Сотрудников лаборатории, по его словам, обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

В Приднестровье уже прибыли пять тысяч тестов на COVID-19, которые предоставила Россия. Такие же используют для определения наличия в организме коронавируса в соседней Молдавии. «На этих тестах после введения лаборатории в работу будут проводить исследования наши специалисты», — отметил Мова.

Отметим, что до сих пор все пробы на коронавирус из Приднестровья направляли на проверку в соседнюю Молдавию.

С 17 марта в Приднестровье действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях — по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

По данным на 9 апреля, COVID-19 подтверждён у 67 жителей ПМР. Умерли 4 человека.