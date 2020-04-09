Сыктывкар, , 23:59 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба обсудил с профессорами-реаниматологами из Санкт-Петербурга лечение пациентов с SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, сегодня в Коми прибыли три бригады врачей: из Архангельска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Среди врачей — заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Вадим Мазурок и профессор кафедры Илья Либерман. Прибывшие специалисты побывали в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара и Республиканской инфекционной больнице, осмотрели пациентов и дали рекомендации по их лечению.

«Мы подробно обсудили всех тяжело больных. И могу сказать, ситуация управляемая и понятная», — отметил Илья Либерман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми новый коронавирус подтвержден у 150 человек, 10 находятся в реанимационных отделениях. Основной очаг заражения — Эжвинская больница Сыктывкара, число зараженных там уже приблизилось к 80. В медучреждении введен строгий карантин.