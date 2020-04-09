Нью-Йорк, США, , 23:51 — REGNUM Первое заседание Совета Безопасности ООН по вопросам пандемии коронавируса началось в режиме видеоконференции, сообщает 9 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской миссии.

По данным агентства, Россию представляет постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Видеозаседание началось в 22:00 мск. Затронуты вопросы проведения миротворческих и гуманитарных операций в условиях пандемии, а также призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к повсеместному прекращению военных действий.

Напомним, ранее о проведении заседания по ситуации с коронавирусом запрашивали девять непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

В марте члены СБ ООН не смогли договориться о снятии односторонних санкций, мешающих ряду стран в борьбе с пандемией COVID-19.

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