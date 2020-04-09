Каир, , 23:45 — REGNUM Ещё 15 человек скончались от коронавирусной инфекции в Египте, 9 апреля сообщает агентство Associated Press.

По сообщению Минздрава страны, за сутки общее число погибших от COVID-19 увеличилось со 103 до 118. Общее число выявленных случаев увеличилось на 139 и достигло 1699.

Отметим, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире в настоящий момент превышает 1,5 млн, погибли от инфекции почти 95 тыс. человек.

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