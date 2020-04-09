Нарьян-Мар, 9 апреля 2020, 23:44 — REGNUM В Ненецком автономном округе до сих пор не выявили ни одного случая заражения новым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
В настоящее время 17 жителей региона, которые вернулись из поездок в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и контактировавшие с ними граждане находятся в режиме изоляции. 213 человек, прошедших самоизоляцию, сняты с наблюдения.
В округе продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный постановлением губернатора с 17 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ближайший сосед НАО — республика Коми — является одним из самых неблагополучных регионов по коронавирусу — в списке зараженных уже числятся 119 человек, трое пациентов умерли.