Нарьян-Мар, , 23:44 — REGNUM В Ненецком автономном округе до сих пор не выявили ни одного случая заражения новым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«За весь период наблюдений было проведено 574 исследования проб на наличие коронавируса у наших жителей, все они показали отрицательный результат», — цитирует пресс-служба администрации главного санитарного врача региона Наталью Кирхар.

В настоящее время 17 жителей региона, которые вернулись из поездок в страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и контактировавшие с ними граждане находятся в режиме изоляции. 213 человек, прошедших самоизоляцию, сняты с наблюдения.

В округе продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный постановлением губернатора с 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ближайший сосед НАО — республика Коми — является одним из самых неблагополучных регионов по коронавирусу — в списке зараженных уже числятся 119 человек, трое пациентов умерли.