Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Amazon сообщила о переносе релиза своей амбициозной массовой многопользовательской онлайн-игры New World на 25 августа 2020 года. Объявление она разместила 9 апреля на официальном сайте проекта.

Стоит отметить, что компания сделала это всего через два дня после объявления даты релиза (это произошло 7 апреля 2020 года). Разработчики написали, что им было трудно принять это решение и пояснили, что причиной стали проблемы, связанные с трудностями формата удалённой работы, на который вынуждена была перейти команда проекта из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Amazon сообщила, что серверы New World будут запущены 26 мая 2020 года. Действие игры с большим открытым миром будет просходить в 1600 году альтеративной Земли, в ситуации колонизации вымышленной территории, похожей на Британскую Америку.

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