Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об улучшении состояния госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Хорошие новости: премьер-министр Борис Джонсон только что был переведён из интенсивной терапии. Выздоравливай, Борис!» — написал глава Белого дома в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в офиса главы британского правительства сообщили, что Борис Джонсон в связи с улучшением состояния был переведен в обычную палату, где он продолжит находиться под наблюдением медиков.

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