Набережные Челны, Татария, , 23:26 — REGNUM Медицинский персонал Больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах поблагодарили за тяжёлый труд, вручив букеты цветов. В акции #МыВместе принимали участие представители движения «Волонтёры-медики», регионального отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта), а также местные предприниматели.

«У медиков сейчас абсолютно нет свободного времени, и, разумеется, у них нет времени на торжественные мероприятия. Мы оторвали их от работы буквально на несколько минут, и, хочется верить, что тем самым смогли немного поднять им настроение и выразить огромную благодарность за их труд. Врачам было очень приятно, они в ответ поблагодарили всех и сразу же вновь приступили к работе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе со СМИ регионального отделения ОНФ по Татарии Альбина Загидуллина.

Всего медикам передали 150 букетов, а больницу теперь украсят 150 горшечных растений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на утро 9 апреля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Из них три диагноза COVID-19 подтвердили в Набережных Челнах. Всего в республике с момента начала наблюдений выявлено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией.